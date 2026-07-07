Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 июля составила 3 балла

Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток" / Медиасток.рф

Утром во вторник, 7 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог в Московской области достигла 3 баллов. На основных автомобильных дорогах региона было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 8,4% больше средних значений прошлого месяца.

Проблемы с движением в сторону Москвы были отмечены на Ленинградском, Каширском, Минском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе днем начнется дождь, который продлится до утра. В связи с этим Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах. Во время дождя видимость снижается, поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Макс».