Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 июля составила 3 балла

Утром в пятницу, 3 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог в Московской области составила всего 3 балла. На дорогах зафиксировали более 1,1 миллиона автомобилей — это на 8,8% больше средних значений прошлого месяца.

Движение в сторону Москвы затруднено на шести трассах: Ленинградском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Днем в Московском регионе температура поднимется до +25°. Минтранс Подмосковья рекомендует в жаркую погоду соблюдать правила безопасности: минимизировать время на улице в активные солнечные часы, пить больше воды, проветривать салон автомобиля перед поездкой, не оставлять детей и животных в машине, парковаться в тени.

Будьте внимательны на дорогах: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте аккуратны на поворотах.