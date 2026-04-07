Загруженность дорог в Подмосковье превысила 5 баллов утром 7 апреля

Утром во вторник, 7 апреля, на дорогах в Московской области зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 1% превышает средние показатели прошлого месяца. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, загруженность дорог достигла пяти баллов.

Трудности с движением возникают на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и на трассе М-9 «Балтия».

Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию.