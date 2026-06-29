Загруженность дорог в Подмосковье составила 3 балла утром 29 июня
В понедельник, 29 июня, Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог региона на уровне трех баллов. На дорогах зафиксировано почти 1,2 миллиона автомобилей, что на 14,1% больше средних значений прошлого месяца.
Заторы наблюдаются на девяти трассах в сторону Москвы: на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Калужском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Кроме того, в западной части региона в течение дня возможен небольшой дождь.
Минтранс призывает водителей быть внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон и пропускать пешеходов.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале «Макс» по ссылке.