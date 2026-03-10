Загруженность дорог в Московском регионе на вечер вторника достигла 4 баллов
Вечером вторника, 10 марта, уровень загруженности дорог в Московском регионе составил 4 балла. Основные затруднения в движении транспорта были зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе, как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Министерство транспорта призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.