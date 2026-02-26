Загруженность дорог в Московском регионе составила 5 баллов утром 26 февраля
В четверг утром, 26 февраля, уровень загруженности дорог в Московском регионе составляет пять баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, серьезные затруднения движения зафиксированы на следующих шоссе: Каширке, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском.
Министерство транспорта Подмосковья настоятельно рекомендует жителям и гостям региона быть бдительными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на мобильные телефоны во время движения.