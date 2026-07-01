Загруженность дорог в Московской области вечером 1 июля достигла 4 баллов

Вечером первого июля в Московской области зафиксировали высокую загруженность дорог — четыре балла, как сообщило Министерство транспорта Подмосковья.

Трудности с движением возникли на съездах с МКАД и на нескольких шоссе, включая Пятницкое, Ленинградское, Дмитровское, Новое, Осташковское, Ярославское, Носовихинское, Минское, Можайское, Волоколамское, Новорижское, а также шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Рекомендовано не пренебрегать ремнями безопасности, не отвлекаться на телефон за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров, аккуратно заезжать во дворы, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и пропускать пешеходов.

Подробнее об обстановке на дорогах Подмосковья можно узнать в официальном канале MAX по ссылке: [mtdi_mo](https://max.ru/mtdi_mo).