Загруженность дорог в Московской области вечером 29 июня достигла 4 баллов

В понедельник вечером, 29 июня, Министерство транспорта Подмосковья сообщило, что загруженность дорог в регионе составляет 4 балла.

Сейчас движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском шоссе, а также на ряде съездов с МКАД.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными. Водителей попросили чаще ориентироваться по зеркалам перед началом маневра, заблаговременно снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов, а также быть аккуратными при парковке.

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