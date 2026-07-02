Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 2 июля

Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток» / Медиасток.рф

Утром в четверг, 2 июля, на дорогах Московской области было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 8,6% больше, чем в среднем за прошлый месяц. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Загруженность дорог составила 3 балла. Движение затруднено в сторону Москвы на девяти трассах: М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Каширском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Днем в Московском регионе температура поднимется до +30°. Минтранс Подмосковья рекомендует перед поездкой проветривать салон автомобиля, не оставлять детей и животных в машине, а также не забывать пополнять водный баланс и пить достаточное количество воды.

Будьте внимательны на дорогах: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте аккуратны на поворотах.