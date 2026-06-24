Загруженность дорог Подмосковья утром 24 июня достигла 4 баллов

Утром 24 июня на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 4 балла. В Минтрансе региона сообщили, что на трассах зафиксировано более 1,1 тысячи автомобилей. Это на 9,2% превышает средние значения прошлого месяца.

Проблемы с движением возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима, сохранять безопасную дистанцию и избегать резких маневров.