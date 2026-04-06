Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла утром 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность региональных дорог составляла 4 балла. Утром на автомобильных дорогах региона было зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 0,8% меньше по сравнению со средними значениями прошлого года.

Движение было затруднено на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть аккуратными из-за возможной гололедицы. Ведомство рекомендует соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.