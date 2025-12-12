Загруженность дорог Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 12 декабря

Вечерник пробки в Подмосковье составили шесть баллов 12 декабря. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Пятницком и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в Подмосковье. По его словам, парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте