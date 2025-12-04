Андрей Воробьев рассказал об интеграции автобусных маршрутов Подмосковья с МЦД

Подмосковье продолжает масштабное обновление и развитие сети общественного транспорта. О том, как проходит интеграция с Москвой, рассказал «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев .

Власти стараются создавать удобное транспортное сообщение с Московскими центральными диаметрами и пригородными электричками.

Глава региона отметил, что парк машин обновляется преимущественно техникой, произведенной на Ликинском автобусном заводе. Ежегодно регион закупает порядка 400-450 новых транспортных средств. В общей сложности на ходу примерно 10 тысяч автобусов.

Мы реализуем совместную программу с Москвой, начали с Химок. Все маршруты от подмосковного города в Москву усиливаем Мосгортрансом. Это большая программа сотрудничества, партнерства.

Губернатор также обратил внимание на востребованность общественного транспорта в холодные сезоны, ведь пассажиропоток большой, особенно в зимнее время.

Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья продолжают работать над повышением надежности и удобства общественного транспорта для жителей.