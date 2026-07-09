Загородный клуб в Балашихе расширят пятизвездочной гостиницей к 2028 году

Загородный клуб ArtiLand расширят в Балашихе. В составе комплекса появится новый пятизвездочный гостиничный корпус. После завершения стройки номерной фонд вырастет с 47 до 179 номеров, а максимальная вместимость комплекса достигнет 264 гостей, сообщили в региональном стройнадзоре.

Общая площадь нового здания составит почти 15,8 тысячи квадратных метров. Помимо 132 номеров, в проекте предусмотрены ресторан на 266 мест и многофункциональный зал на 300 человек — он подойдет как для банкетов, так и для проведения конференций. Для автомобилистов обустроят подземную парковку на 50 машино‑мест.

В гостинице оборудуют специальные номера для маломобильных посетителей, а на первом этаже создадут просторную зону приема и регистрации гостей.

Строительством занимается ООО «АРС‑3». Компания уже направила в стройнадзор извещение о начале работ. Завершить работы планируют в октябре 2028 года.