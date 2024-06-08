Задали интонацию всей стране. Как цифровизация в Подмосковье облегчает жизнь бизнесу

Министр Гарибян рассказал о задачах цифровизации услуг для бизнеса в Подмосковье

Подмосковный Главгосстройнадзор первым в стране автоматизировал общение с бизнесом. Все процедуры оцифровали и упростили. Такой формат взаимодействия не только экономит время, но и повышает безопасность, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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