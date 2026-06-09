Заброшенные постройки снесли в деревне Болтино под Мытищами

Заброшенные и неэксплуатируемые здания демонтировали в деревне Болтино в городском округе Мытищи. Объекты проверили сотрудники администрации и профильная комиссия.

Данные здания длительное время находились в неудовлетворительном техническом состоянии из-за отсутствия законных владельцев и должного обслуживания. Главная задача сносов — это не только освободить территорию от так называемых руин, но и устранить потенциальную опасность для окружающих.

Демонтаж затронет и другие бесхозные сооружения на землях общего пользования в округе. Освободившуюся территорию приведут в порядок.

Жители Мытищ могут в любое удобное время передавать властям информацию о незаконных домах или складах в деревнях и поселках. Вопрос возьмут в работу и проведут проверку в определенные регламентом сроки.

«Наша задача — не просто освободить территорию, а обеспечить безопасность граждан и устранить возможные риски», — отметила глава округа Юлия Купецкая.