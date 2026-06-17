Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 12,9% за год

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 12,9% по итогам пяти месяцев по сравнению с показателями прошлого года. Этого удалось добиться благодаря эффективной системе профилактики.

Как рассказали в региональном Минздраве, заболеваемость туберкулезом продолжает снижаться. По итогам пяти месяцев она составила 13,5 случая на 100 тысяч человек.

«В регионе ведется системная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и лечению. Благодаря этому показатель заболеваемости за пять месяцев 2026 года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — рассказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Подмосковья Сергей Смердин.

Важную роль в снижении заболеваемости играют профилактические обследования, эффективная диагностика и своевременное начало лечения. Так, флюорографию можно пройти в рамках диспансеризации и профосмотров.

Записаться на обследование можно через чат-бот в «Максе», «Госуслуги», по телефону 122 и в приложении «Добродел Здоровье».