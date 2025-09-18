Заболеваемость туберкулезом снизилась на 6% в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается комплексная работы по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза. С начала года заболеваемость в регионе снизилась на 6,1%.

Пациентов принимают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, который состоит из 12 филиалов, а также 28 отделений и кабинетов, действующих на базе больниц.

«Комплексная работа по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза организована в Подмосковье. Кроме того, большое внимание уделяется просветительской деятельности, повышению доступности исследований и раннему выявлению туберкулеза», — пояснил главный врач учреждения и главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Заболевшим также оказывают стационарную помощь в шести круглосуточных отделениях, где одновременно могут разместить 900 пациентов.

Диспансер благодаря квалификации сотрудников стал центром компетенций для медицинских организаций региона, которые проходят сертификацию в Национальном институте качества Росздравнадзора.