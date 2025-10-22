Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14% с начала года

В Московской области зарегистрировали снижение заболеваемости алкоголизмом. В начале года этот показатель составлял 739,6 на 100 тысяч населения, а в сентябре сократился до 633,2.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин напомнил, что алкоголизм — это хроническое заболевание, которое разрушает здоровье и жизнь человека.

«Мы проводим масштабную работу по профилактике зависимости от алкоголя — как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних. Это беседы, лекции, круглые столы и встречи с профильными специалистами. В результате за девять месяцев этого года общая заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14%», — пояснил Холдин.

В регионе создали сеть амбулаторной и стационарной наркологической помощи.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере пациентам с зависимостью доступны лечение и медицинская реабилитация.

Если человек понимает, что не может самостоятельно справиться с вредной привычкой, он может обратиться к специалисту за помощью.