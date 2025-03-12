Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли в Орехово-Зуеве

Подмосковный лесничий помог спасти заблудившуюся пенсионерку. Это произошло в деревне Лыщиково в Орехово-Зуевском округе.

С сотрудником Белавинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала «Мособллеса» Александром Смирновым связались родственники пожилой женщины, которые рассказали, что она ушла в лес и не вернулась. Самостоятельно найти пенсионерку они не смогли.

Лесничий и команда добровольцев организовали спасательную операцию. Через пять часов они услышали слабые звуки и обнаружили уставшую, замерзшую и испуганную женщину, на которой не было обуви. Пенсионерку на руках отнесли домой.

«Отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный телефон и на всякий случай внешний аккумулятор. Если заблудились, без промедления набирайте 112», — напомнил Александр Смирнов.