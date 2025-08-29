Заблудившихся в лесу пожилую женщину и ребенка нашли в Звенигороде

Отправившиеся за грибами бабушка и маленький ребенок потеряли ориентир в лесу под Звенигородом и не смогли найти дорогу обратно. Они оставили дома мобильные телефоны, поэтому связаться с ними было невозможно.

Оперативный сигнал о пропаже в службу спасения поступил в 15:50. Немедленно на место выдвинулась 244-й пожарно-спасательная часть «Мособлпожспас» совместно с участковым уполномоченным. Специалисты применили стандартные способы поиска и менее чем полтора часа нашли заблудившихся. Медицинская помощь им не потребовалась: и бабушка, и ребенок находились в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что изначально грибники не планировали уходить глубоко в чащу и хотели ограничиться прогулкой по краю леса.

