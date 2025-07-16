Заблудившегося в лесу пожилого грибника спасли в Талдоме

Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й части «Мособлпожспас» 15 июля успешно провели операцию по поиску 75-летнего грибника, который заблудился в лесу в Талдоме. О пропаже пенсионера сообщила в экстренные службы его жена.

Мужчина отправился за грибами в лесной массив возле садового некоммерческого товарищества «Дружба» и не смог найти дорогу обратно.

Благодаря тому, что у потерявшегося был с собой телефон, спасатели смогли приблизительно определить его местоположение.

«Прибыв на место, специалисты стали подавать звуковые сигналы через автомобиль, поддерживая связь с мужчиной, корректируя его курс и двигаясь ему на встречу. Поисковая операция закончилась благополучно, работники подразделения нашли пенсионера и отвезли его на машине назад домой», — отметил заместитель начальника части Александр Проценко.

Помощь врачей пожилому грибнику не потребовалась.