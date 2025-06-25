Заблудившегося в лесу пожилого грибника спасли в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе завершились успешные поиски 90-летнего мужчины, который заблудился в лесу. Накануне днем пенсионер отправился собирать грибы возле деревни Хребтово и к вечеру перестал выходить на связь.

При себе у мужчины был GPS-трекер, который обычно помогал родственникам отслеживать его местоположение, однако устройство внезапно перестало работать.

Члены семьи пенсионера обратились за помощью. На поиски незамедлительно выехали специалисты 223-й части «Мособлпожспаса», которые вскоре обнаружили грибника живым и невредимым, хотя изрядно уставшим.

Эта история лишний раз напоминает, что даже с современными средствами навигации необходимо соблюдать осторожность в лесу.

Спасатели призывают пожилых людей не ходить в чащу в одиночку и всегда сообщать родным о своих планах.