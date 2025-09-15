Заблудившегося в лесу пожилого грибника спасли в Истре

Сотрудники 227-й части «Мособлпожспаса» 15 сентября вывели из леса пожилого мужчину, который заблудился в массиве возле нового Истринского кладбища. В экстренные службы ночью обратилась дочь пенсионера 1936 года рождения.

Женщина сообщила, что ее отец ушел собирать грибы еще утром. Он не вернулся к обеду, а затем перестал выходить на связь.

Дочь беспокоилась еще и потому, что ее родственник страдает от гипертонии и сердечной недостаточности. Она рассказала спасателям о традиционном маршруте отца, что позволило специалистам определить более точный радиус поиска.

«Оперативно приступив к прочесыванию леса, работники дежурной смены работали на отклик, освещая фонарями все тропинки, кусты и лощины, тщательно осматривая метр за метром, выкрикивая имя мужчины и прислушиваясь. Спустя час поисковики услышали голос из оврага, и обнаружили лежащего там пенсионера. Оказалось, что мужчина сбился с пути, телефон его разрядился, и он выбился из сил, пытаясь выбраться из леса», — рассказал спасатель Сергей Прокудин.

Пенсионер присел, чтобы отдохнуть, но начал замерзать и заснул. В чувство его привел свет фонаря, осветивший лицо.

Мужчину благополучно вывели из леса. Помощь врачей ему не понадобилась.