Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Шатуре

В Московской области завершилась пятидневная поисковая операция, которую проводили в лесном массиве вблизи Шатуры. Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» эвакуировали на носилках из лесной чащи 70-летнего мужчину.

Пенсионер около пяти дней находился без питьевой воды и пищи, что привело к критическому истощению организма.

Сигнал о происшествии поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу вечером 12 мая. Обеспокоенная супруга пропавшего, проживающая в поселке Мишеронском, сообщила оператору, что ее муж ушел на прогулку и не вернулся.

Также выяснилось, что пенсионер страдает заболеванием, которое сопровождается потерей памяти и дезориентацией в пространстве.

К операции незамедлительно подключились профессиональные спасатели, сотрудники территориального отдела полиции, работники лесничества, а также волонтеры.

Мужчину нашли добровольцы из «ЛизаАлерт». Пенсионер находился примерно в шести километрах от границ поселка. Спасатели оказали пострадавшему первую доврачебную помощь, уложили на мягкие носилки, а затем передали бригаде скорой помощи.

Жителей призвали строго соблюдать правила безопасности при выходе в лесную зону. Перед отправлением на прогулку необходимо взять с собой запас питьевой воды, небольшой перекус, жизненно важные лекарства, а также спички или зажигалку и свисток для подачи звуковых сигналов.

Следует заблаговременно зарядить мобильный телефон и сообщить близким родственникам точный маршрут передвижения, предполагаемое место нахождения и примерное время возвращения. Одежду стоит выбирать яркую, соответствующую погодным условиям, а обувь — непромокаемую и устойчивую к скольжению.

Если человек осознал, что заблудился, категорически не рекомендуется пытаться самостоятельно найти дорогу, бесцельно перемещаясь по лесу. Оптимальная стратегия — оставаться на месте и незамедлительно набрать номер экстренных служб 112.