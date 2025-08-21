Заблудившегося в лесу мужчину спасли в Луховицах

Вечером 20 августа житель Луховиц, решивший отдохнуть возле озера в чаще, потерял ориентиры и заблудился. Его нашли и вывели местные лесники.

У мужчины был с собой телефон, поэтому он обратился за помощью к спасателям. Сотрудники Чернореченского участкового лесничества совместно с коллегами из «Мособлпожспаса» оперативно организовали поисковую операцию.

Вскоре потерявшегося жителя Луховиц нашли и вывели из чащи.

Специалисты напоминают, что перед походом в лес следует предупредить родственников и близких о запланированном маршруте, взять с собой телефон, необходимые лекарства и воду. Во время продвижения в чаще стоит запоминать ориентиры.

Если человек заблудился, он должен успокоиться, остановиться и позвонить по номеру 112.