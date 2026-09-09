Заблудившегося в лесу грибника спасли в Егорьевске

В Егорьевске спасатели помогли 73-летнему мужчине, который потерял ориентир в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Пенсионер провел в лесном массиве более шести часов, прежде чем обратился за помощью.

Инцидент произошел во вторник, 8 сентября, неподалеку от деревни Тимшино. На место направились сотрудники 217-й пожарно-спасательной части.

Заместитель начальника части Валерий Прасолов рассказал, что мужчина позвонил в единую службу экстренной помощи «Система-112» и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу обратно.

Связавшись с грибником по телефону, спасатели выяснили, что он приехал в лес на автомобиле по бетонной дороге. Немного проехав вглубь лесного массива, мужчина оставил машину у обочины и отправился собирать грибы. Вскоре после этого телефонная связь стала пропадать.

«Обнаружив машину, предположительно принадлежащую заявителю, спасатели начали подавать звуковые сигналы и пытаться вновь связаться с грибником, однако связь была нестабильной. К счастью, через два с половиной часа спасатели нашли пенсионера и вывели его из леса. Медицинская помощь ему не потребовалась», — заключил заместитель начальника части Валерий Прасолов.