Забеги и мастер-классы по изготовлению скворечников проведут в парках Подольска

В Подольске до 6 апреля в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке пройдет серия бесплатных мероприятий. Для гостей организуют забеги, мастер-классы по изготовлению скворечников, игры в «Мафию», а для самых маленьких проведут занятия по рукоделию и созданию бумажных поделок. Все мероприятия бесплатные и доступны для всех возрастов.
Любителей активного отдыха ждут занятия скандинавской ходьбой под руководством Владимира Васильева в рамках программы «Активное долголетие». По субботам в парке Талалихина можно будет присоединиться к утренней пробежке с беговым движением «Дай 5».
На выходных в округе проведут веселые детские программы, а в парке Талалихина будет работать фотобудка, где все желающие смогут сделать снимки для семейного альбома.
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