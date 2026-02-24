Забеги и мастер-класс пройдут в парках Богородского округа

Во вторник и четверг в павильоне Центрального парка пройдут занятия по спортивно-бальным танцам. Участников ждут в 17:00. В среду в это же время здесь можно изучить основы живописи и классической скульптуры.

Любителей скандинавской ходьбы ждут в пятницу. Центральный парк приглашает на дистанцию в 13:00, Глуховский — в 11:00.

Суббота начнется с легкоатлетического забега. В 9:00 у фонтана «Ангел мира» соберутся участники движения «5 верст». В 10:00 и 11:00 в камерном зале проведут тренировки по нейрофитнесу.

С полудня в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховском и Центральном стартуют игровые и творческие программы. Воскресенье в 12:00 также порадует гостей мастер-классами и спортивными разминками на этих площадках.

«Мы стараемся сделать отдых разнообразным для посетителей всех возрастов. Каждый найдет занятие по душе: от спокойного творчества до активного движения», — отметили в дирекции.