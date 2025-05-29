Забег пройдет в Жуковском ко Дню защиты детей

Команда «5 верст» приглашает всех желающих присоединиться к забегам, которые пройдут в городском парке культуры и отдыха. Праздничная программа начнется с традиционного забега на пять километров, старт которого запланирован на 09:00.

В 10:00 состоится «Красочный забег» на дистанцию в один километр, который предназначен как для детей, так и для взрослых. Организаторы подчеркивают, что это мероприятие не является соревнованием на скорость, а представляет собой возможность зарядиться позитивной энергией и хорошим настроением. Участников во время забега будут обсыпать яркими сухими красками. Эти краски, изготовленные из рисового крахмала, абсолютно безопасны для здоровья, легко смываются с кожи и не оставляют следов на одежде.

Кроме того, участники могут проявить свою креативность и прийти в оригинальных костюмах. Для самых ярких образов предусмотрены специальные призы. Завершит мероприятие фейерверк и танцы.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Подмосковье» уже в эту субботу. Сбор участников и разминка начнутся в 08:40. Место встречи — напротив сцены в парке.