Забег «По стопам Татищева» впервые прошел в Солнечногорске

Массовый трейловый забег по историческим местам «По стопам Татищева» впервые прошел в Солнечногорске. На старт вышли 100 человек из разных городов Подмосковья.

Спортсменам нужно было преодолеть 12-километровый маршрут от усадьбы Шахматово до Болдино по лесным и грунтовым дорогам. Усложняли путь крутые подъемы и спуски.

Среди мужчин лучший результат — 48 минут 39 секунд, среди женщин — 50 минут 18 секунд. На финише все участники получили медали, а самые быстрые — дополнительные призы.

«Впервые на территории нашего округа прошел забег, в рамках которого участники не только соревновались за звание самых быстрых, но и пробежали по историческим маршрутам, где ходили такие знаменитые люди, как Василий Татищев, Дмитрий Менделеев, Александр Блок. Организаторы отметили, что мероприятие подобного формата станет ежегодным», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.