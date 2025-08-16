Забег на 10 километров пройдет в Химках 17 августа

В Химках продолжаются еженедельные групповые забеги, которые проводят клуб «Khimkirunbar» и сообщество «PRO‑комьюнити». В это воскресенье, 17 августа, участники преодолеют дистанцию 10 километров по набережным канала имени Москвы — с тремя заявленными темпами: 5:30, 6:00 и 6:30 минута/километр.

Гостем встречи станет победитель первенства России по легкой атлетике Ульяна Андреева. После пробежки участникам предложат изотоники и протеиновые батончики, а те, кто зарегистрируется заранее, получат тысячу бонусов.

PRO‑комьюнити — сообщество для любителей бега: еженедельные тренировки подходят для любого уровня подготовки, помогают улучшать результаты и дают возможность встречаться с известными спортсменами.

Забег пройдет 17 августа, с 9:30 до 10:30. Сбор участников в 9:10 на улице Московская, дом 28/2, кафе «Лагманная». Возрастные ограничения 6+. Необходима предварительная регистрация по ссылке.