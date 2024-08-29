Забег «Кросс нации» пройдет в Шатуре 21 сентября

Фото: Министерство спорта России

Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» состоится в Шатуре 21 сентября. В Минспорте Подмосковья рассказали подробнее о мероприятии.

Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре понадобится заполнить форму. Регистрация уже идет и продлится до 19 сентября или до достижения лимита участников.

Любители бега могут выбрать для себя дистанцию по силам — от одного до 12 километров.

В прошлом году забег объединил больше тысячи спортсменов из Московской области и других регионов России. Самым старшим стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим — трехлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура.

«Кросс нации» проведут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

Москва презентовала аналитический доклад по климатической повестке крупных городов БРИКС

Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

«Подруга из „Моссада“». Что известно о спутнице Дурова Юлии Вавиловой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте