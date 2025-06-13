Забег ко Дню России прошел в Серпухове

В День России жители Серпухова поучаствовали в забеге на 10 километров по центральным улицам города. Мероприятие стало частью проекта «Со спортом по жизни» и было посвящено главному государственному празднику страны.

Забег организовали активисты движения «Здоровое Отечество» и спортивного клуба «Fortis». В мероприятии приняли участие любители спорта всех возрастов и уровней подготовки.

«Сегодня мы хотим показать, что сила России — в единстве, в здоровье нации и в любви к своей Родине. Спорт — это не только про физическую форму, но и про дисциплину, командный дух и стремление к победе. Все эти качества необходимы для процветания нашей страны», — отметил руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Каждый в этот праздничный день получил заряд бодрости.

«Эта пробежка — наш способ поздравить всех россиян с Днем России! Желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!» — добавил один из активистов движения «Здоровое Отечество».