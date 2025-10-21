Забег ко Дню народного единства пройдет в Ликино-Дулеве 4 ноября

Спортивное мероприятие «КультПросветЗабег» пройдет в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа 4 ноября. Его приурочат к празднованию Дня народного единства.

Участники смогут выбрать две дистанции: четыре километра для новичков, юных спортсменов и семей с детьми, и восемь километров для более опытных бегунов.

Каждый участник получит стартовый номер и доступ к аудиогиду. Старт состоится у завода ЛиАЗ, а финиш — в парке культуры и отдыха «Дулевский».

После финиша все участники смогут присоединиться к большому празднику «ДивноВкусно», посвященному Дню народного единства.

Регистрация на мероприятие обязательна и доступна по ссылке. При покупке дополнительного билета участники получат велком-бокс, который включает медаль забега на память, диплом и брендированную косынку/бандану.

Возрастное ограничение 6+.