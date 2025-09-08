Забег ко Дню города прошел в Вишняковском парке в Балашихе

Вишняковский парк в Балашихе стал главным местом проведения праздничных мероприятий, посвященных 195-летию города. Одним из ярких событий дня стал забег, в котором приняли участие жители разных возрастов — от самых маленьких, которым всего четыре года, до взрослых спортсменов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров лично наградил победителей и призеров соревнования, отметив их стремление к активному образу жизни.

Помимо забега, гости праздника смогли принять участие в разнообразных спортивных и творческих активностях на свежем воздухе. Для любителей фитнеса были организованы занятия по сайклу, уроки йоги, танцев и функциональных тренировок под руководством ведущих тренеров. Каждый час проходили творческие мастер-классы и тематические конкурсы, которые привлекали внимание и детей, и взрослых.

«От всей души поздравляю жителей Балашихи с 195-летием города. Приятно видеть, что столько людей пришли и активно участвуют в празднике. Спасибо всем за совместный труд на благо родного города», — сказал Сергей Юров.

Празднование объединило активных жителей округа не только спортивными мероприятиями, но и традиционными играми, фотозонами в ярких костюмах и угощениями из самовара. Теплая атмосфера праздника способствовала общению и укреплению дружеских связей между соседями.

Стоит отметить, что Вишняковский парк, открытый 12 июня в День России, уже стал излюбленным местом отдыха жителей трех микрорайонов — Первомайского, Дзержинского и Салтыковки. Сейчас на территории парка продолжается второй этап благоустройства, который планируется завершить к 2026 году. После завершения работ парк преобразится в современное пространство для активного и семейного отдыха, где гармонично переплетутся спорт, творчество и культурные мероприятия.