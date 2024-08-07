Забег ко Дню физкультурника «Яблочный трейл» пройдет в Лобне 10 августа

Забег «Яблочный трейл» и бесплатные мастер-классы по карате, дзюдо, самбо, фехтованию и футболу пройдут в Лобне 10 августа. Мероприятия приурочат ко Дню физкультурника.

Забеги стартуют в 10:00 на стадионе «Москвич», а с 15:00 в спортивной школе «Академия спорта» начнутся мастер-классы для всех желающих.

Спортивные активности также развернутся в парке «Река времени», где в 8:00 пройдет общая зарядка, а с 9:00 до 10:00 состоится мероприятие от движения «Пять верст».

Дополнительные мероприятия будут организованы в Центральном парке культуры и отдыха и других локациях города. Принять участие в празднике смогут все желающие.

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