Забег к пятилетию спортивного сообщества «Дай5» пройдет в Подольске 15 марта

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 15 марта к пятилетию спортивного сообщества «Дай5» организуют юбилейную пробежку, где участникам вручат памятные призы. Помимо этого, всю неделю для жителей и гостей округа пройдут традиционные бесплатные мероприятия.

Участники спортивного объединения «Дай5» приглашают всех желающих любого возраста вместе с ними отметить юбилей пять лет со дня основания сообщества. У главной сцены в парке имени Виктора Талалихина 15 марта в 08:40 начнется сбор и разминка. Стартуют бегуны в 09:00. В конце мероприятия участников забега поздравит администрация парка.

Кроме этого, по расписанию парка имени Виктора Талалихина и Детского парка в Климовске проведут традиционные бесплатные мероприятия. Так, жителей Подольска, женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше, приглашают присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой. Для самых маленьких в парках организуют мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и занятия по вязанию. В выходные малыши смогут развлечься, приняв участие в игровых программах.

Вход свободный для всех в возрасте 0+.

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