Забег к 80-летию Победы прошел в Подольске

В забеге «Климовский спринт» приняли участие более 100 спортсменов. Он прошел на базе физкультурного комплекса «Заречье».

Победителей определяли в четырех возрастных группах, при этом самому младшему участнику исполнилось пять лет.

В группе старше 2009 года рождения победили Таисия Макарова и Семен Зиновьев, в категории 2010–2011 годов — Вероника Трофименко и Лев Кирин. Среди участников 2012–2013 годов к финишу пришли первыми Лиана Мустаева и Степан Брюхов, а в группе 2014 года и младше — Александра Зернова и Максим Зиновьев.

Призерам и победителям вручили медали и кубки.

Отметим, на территории ФСК «Заречье» есть стадион для тренировок легкоатлетов. С потеплением открытые спортивные площадки начали работать с шести утра до 11 вечера.