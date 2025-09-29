Забег к 80-летию атомной промышленности России прошел в Дубне

В Дубне впервые прошел забег госкорпорации «Росатом», приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. В нем приняли участие сотрудники предприятия «Дедал» — более 150 человек.

Около тысячи участников вышли на старт забега по всей России. Среди спортсменов в Дубне был директор научно-производственного комплекса. Он пришел на мероприятие вместе с супругой и тремя детьми.

«Забег атомных городов — прекрасная традиция, которой уж почти 10 лет. Она объединяет тысячи людей с предприятий, связанных с атомной промышленностью. Дубна присоединяется к забегу символично в юбилейный год атомной промышленности», — сказал генеральный директор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов.

В забеге не было победителей и проигравших. Главное в мероприятии — участие. Теперь в Дубне зародилась еще одна добрая традиция.

«Рад, что в нашем спортивном городе появился еще один легкоатлетический забег. Уверен, традиция приживется. Поздравляю коллектив НПК „Дедал“ с ярким стартом!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.