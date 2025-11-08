Забег и спортивные эстафеты пройдут в парках Мытищ на следующей неделе

Каждую неделю в парках городского округа Мытищи проходят разнообразные мероприятия, среди которых спортивные занятия пользуются особой популярностью. Одним из самых ожидаемых событий являются старты «5 верст», которые проходят каждую субботу в парке Мира.

Это идеальная возможность для тех, кто хочет сделать свои первые шаги в беговом спорте. Участники могут пробежать или пройти пять километров в удобном для себя темпе, а также стать волонтерами и помочь в организации мероприятий. Разминка начинается в 8:45 на акведуке, а старт — в 9:00 от главного входа.

Кроме того, в парках регулярно проводятся тренировки по скандинавской ходьбе. Этот доступный и эффективный способ поддерживать физическую активность помогает улучшить здоровье и найти гармонию с окружающим миром. Тренировки проходят в парке Яуза по вторникам в 19:30, парке Ветеранов по средам в 11:00, парке Мира по четвергам в 19:30 и Лесопарке по субботам в 09:00.

Для детей также организованы веселые зарядки в игровой форме. Эти 20-минутные занятия помогут детям развить гибкость, силу мышц и координацию, а также привить правильные привычки. Занятия проходят в парках Яуза, Ветеранов и Мира.