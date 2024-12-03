Забег Дедов Морозов пройдет в лесопарке Подольска 22 декабря

«Забег Дедов Морозов» состоится 22 декабря в 11:00. Организаторы мероприятия подготовили спортивные состязания для детей и взрослых. Участников ждут сладкие призы, лотерея и конкурс на лучший костюм. Каждому вручат стартовые пакеты с новогодним колпаком, чипом для электронного хронометража и яркой медалью. На финише все дети — участники забега получат новогодний подарок. К стартам допускают бегунов с малышами старше двух с половиной лет.

Взрослые преодолеют четыре дистанции в пять, 10, 15 и 20 километров, а дети пробегут 300 и 600 метров.

Для удобства участников в лесопарке обустроят стартовый городок с теплыми мужскими и женскими раздевалками. На трассе разместят пункты питания.

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