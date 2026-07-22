За 3 года завод «АЛИУМ» в Подмосковье выпустил более 300 млн упаковок лекарств

С 2022 года производственная площадка «АЛИУМ», входящая в «Биннофарм Групп» и расположенная в Московской области, выпустила свыше 300 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что за последние пять лет предприятие показало впечатляющий рост. Выпуск продукции увеличился более чем на 40%, а линейка расширилась за счет освоения свыше 40 новых препаратов.

По словам исполнительного директора завода «Алиум» Романа Козина, основу производственной программы составляют препараты для терапии наиболее распространенных заболеваний. Среди них — болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания и болезни органов дыхания.

С 2022 года лидерами по объему производства стали такие препараты, как «Верошпилактон», «Необутин», «Ацетилсалициловая кислота Кардио», «Лоротрицин-Алиум» и «Омепразол-OBL». Высокий спрос на эти лекарства отражает структуру наиболее распространенных заболеваний и потребности российского здравоохранения.