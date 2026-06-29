За неделю в Подмосковье помощь при ДТП получили более чем 2,5 тысячи водителей

С 19 по 25 июня Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала содействие участникам 2 557 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Это на 113 случаев больше, чем неделей ранее.

Консультационную помощь в оформлении ДТП специалисты оказали 5 114 водителям. В Центрах помощи при ДТП было оформлено 1 025 ДТП. Из обработанных сообщений по Европротоколу оформили 231 ДТП, распиской — 69.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах. Если произошла поломка или ДТП, не стоит оставаться в машине или стоять рядом с ней — это опасно. Сначала нужно уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по единому номеру 112 — специалисты Службы помощи окажут необходимую поддержку.

Служба помощи представляет собой единое пространство, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить первоочередные действия и оформить «Европротокол» на месте или в центре помощи.