За неделю специалисты отремонтировали остановки на 12 дорогах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных автобусных павильонов на 12 региональных дорогах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона. В семи городских и муниципальных округах восстановительные работы помогли повысить комфорт для пассажиров общественного транспорта.

В черте города ремонт затронул остановки в следующих местах: * на улице Транспортной в Реутове; * на Вишняковском шоссе в Николо-Архангельском микрорайоне в Балашихе; * на улице Народного Ополчения в Красногорске; * на улицах Профсоюзной, Подольской и Большой Серпуховской в Подольске.

Также ремонтные работы коснулись павильонов в городском округе Солнечногорск: на улице Обуховской в окружном центре, а также в деревнях Осипово и Скородумки. В Раменском округе починили остановки на Фабричном проезде в черте города и на улице Октябрьской в поселке городского типа Ильинский. В городском округе Люберцы ремонтные работы провели на остановке в деревне Торбеево.

