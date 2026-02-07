За минувшую неделю из Московской области на штрафстоянки переместили более 3,6 тысяч машин

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 632 автомобиля, припаркованных с нарушениями, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Это на 45 транспортных средств меньше по сравнению с данными предыдущей недели.

Согласно информации, предоставленной Центром безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество неправильно припаркованных автомобилей зафиксировано в Химках — на штрафстоянки переместили 392 машины. В Красногорске было зафиксировано 356 случаев нарушений, в Мытищах — 323, в Ленинском округе — 315, а в Люберцах — 277.

Среди марок автомобилей, нарушивших правила парковки на минувшей неделе, чаще всего фиксировали KIA (304 ТС), Hyundai (292 ТС), ВАЗ (265 ТС), Geely (249 ТС) и Volkswagen (200 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки, особенно в период снегопадов. Неправильная парковка может осложнить работу экстренных служб и уборочной техники. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на остановках общественного транспорта, круговых перекрестках и не перекрывать выезды и съезды.