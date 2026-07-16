За год выросла популярность оплаты проезда картой «Тройка» в автобусах Мострансавто

С начала года пассажиры автобусов Мострансавто использовали транспортную карту «Тройка» более 22,6 миллиона раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популярность этого способа оплаты увеличилась на 4%.

Мострансавто — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас каждая пятая коммерческая поездка в автобусах компании оплачивается картой «Тройка». Ее доля составляет около 20% от общего числа оплат без учета операций по социальным картам.

В июле пассажиры совершали по карте «Тройка» около 123 тысяч поездок в день. Наибольшее количество таких операций приходится на маршруты МАП № 11 в Балашихе — свыше 3,9 миллиона оплат картой «Тройка» с начала года. На втором месте — маршруты МАП № 1 в Люберцах, где зарегистрировано более 3,1 миллиона поездок. В тройку лидеров также вошел МАП № 3 в Домодедове, пассажиры которого воспользовались картой «Тройка» более 2,8 миллиона раз.

В автобусах Мострансавто доступны различные варианты безналичной оплаты проезда: банковские карты, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальные карты.