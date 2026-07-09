Компания YADRO проведет занятия для участников Летней школы университета «Дубна»

Технологическая компания YADRO, резидент особой экономической зоны «Дубна», примет участие в десятом сезоне научной Летней школы для старшеклассников. Мероприятие пройдет с 14 по 25 июля на базе Университета «Дубна» при поддержке Объединенного института ядерных исследований.

Для учеников Летней школы подготовили проектный модуль по цифровой схемотехнике. Он позволит ребятам больше узнать об основах электроники и принципах работы с цифровыми схемами и процессорами. Программа включает теоретическую подготовку с переходом к практике: участники мастер-класса спроектируют свои электрические схемы и запустят их на отладочных платах. Для учебного процесса компания YADRO предоставит школе компьютеры с необходимым ПО и демо-платы ПЛИС.

«Я готовил программу занятий в том порядке, в котором сам изучал цифровую схемотехнику: думаю, что будет полезно заранее познакомиться с темами, которые пригодятся в учебе», — рассказал о подготовке практикума один из разработчиков аппаратного обеспечения в группе микроконтроллерных ядер YADRO.

Научная Летняя школа на базе Университета «Дубна» проходит ежегодно в рамках гранта Минобрнауки РФ. В этом году Летняя школа ожидает более семидесяти талантливых старшеклассников девятых и десятых классов из разных регионов России, а также двадцать учителей физики и информатики. Программа пройдет по направлениям «Физика и математика», «Информатика и математика», «Нанотехнологии» и даст возможность погрузиться в научную среду, пообщаться с учеными крупнейшего международного научного центра, провести собственные эксперименты под руководством наставников.

Участников школы ждут научно-популярные лекции и практические мастер-классы на выбор. Помимо проектирования цифровых схем, ребята могут сделать собственное AI-приложение, попробовать силы в создании игр и программировании, изучить основы биостатистики, познакомиться с анализом данных на Python, а также узнать об основах сетей и взаимодействии программных компонентов.