YADRO начала продажи нового сервера для работы с большими данными

Технологическая компания YADRO объявила о начале продаж нового сервера H225 G4. Устройство предназначено для работы с большими объемами данных, облачными сервисами и корпоративными информационными системами.

Производство сервера будет организовано на заводе YADRO Фаб Дубна в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Новое устройство — первое в портфеле YADRO, построенное на базе процессоров AMD EPYC последнего поколения. Сервер подходит для компаний, которым нужна высокая производительность при обработке больших массивов данных, работе виртуальных машин и корпоративных цифровых сервисов.

По данным компании, устройство позволяет разместить больше вычислительных ресурсов на меньшей площади. Это помогает сократить расходы на размещение оборудования и снизить энергопотребление центров обработки данных. Сервер поддерживает гибкую настройку конфигурации в зависимости от задач заказчика.

«Корпоративная ИТ-инфраструктура развивается в условиях роста вычислительных нагрузок и требований к эффективности ЦОД. YADRO H225 G4 расширяет возможности наших клиентов по выбору серверной архитектуры для задач виртуализации, обработки данных и облачных сервисов», — отметил коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.

Новый сервер уже включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это позволяет использовать его при реализации проектов государственных заказчиков, субъектов критической информационной инфраструктуры и организаций регулируемых отраслей.