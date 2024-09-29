XIII Елисаветинский крестный ход прошел в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе состоялся XIII Елисаветинский крестный ход. Участие в нем приняли больше пяти тысяч человек.

Паломники прошли по историческому маршруту от церкви Пророка Ильи в селе Ильинское к храму Спаса Нерукотворного села Усово.

Этот крестный ход приурочили к нескольким важным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию императорского имения «Ильинское-Усово».

Охрану общественного порядка во время крестного хода обеспечивали росгвардейцы Одинцовского округа, взаимодействовавшие с представителями правоохранительных органов. Благодаря слаженной работе сотрудников силовых структур правонарушений и происшествий не было.

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